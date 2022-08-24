25 августа в Центре М’АРС откроется первая в России выставка человеческих воспоминаний «#КриптаМгновений» – проект в оригинальном формате Art Full Dive/Искусство полного погружения, представленный художником-концептуалистом Евгением Гриневичем, который идёт по пути признанных мэтров, таких как Илья Кабаков, Эдвард Кинхольц и Яёи Кусама – выступает в редком жанре «тотальной инсталляции».

Центральной частью экспозиции станет видеоколлекция человеческих мгновений и зал «Крипта», символизирующий, с одной стороны, древний Храм, а с другой, изобретённую валюту нового времени – моменты счастливых воспоминаний.

Художник использует краски, масла и акрил, в решении инсталляций применяются материалы, бесконтрольно добывая которые человек разрушает Землю: нефть, уголь и золотую фаталь (фольгированное золото). Иммерсивный эффект достигается оформлением зала натуральным песком, мистическими иероглифами, парящими 3D панелями и живыми золотыми рыбками. Выбранные приёмы и особенный саундтрек, записанный на частоте 432 Гц, позволят зрителю достичь медитативного состояния и войти в мир художественных образов.

Крышу Центра современного искусства М’АРС – самую атмосферную и романтическую локацию музея, автор превратил в пространство грёз с прозрачной сферой-планетой, которая является частью экспозиции, отсылающей к сюжету аллегорической повести «Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Выставочный проект «#КриптаМгновений» подарит каждому возможность очутиться в сказке-притче, заполучить индивидуальное видеопредсказание, а ещё – ощутить добрый знак Вселенной, взаимодействуя с множеством концептуальных «деталей-мгновений»! Яркие впечатления от работы в формате Art Full Dive преобразуются в удивительное ощущение «волнующей необычности» в духе Винкельмана, «отца искусствознания», считавшего, что главная цель искусства – поиск идеала прекрасного.

Евгений Гриневич, художник-концептуалист, представитель абстрактного экспрессионизма, работы которого находятся в частных и общественных собраниях России, США, Великобритании, Кипра и ОАЭ; создатель мультижанровых капсульных выставок в камерных пространствах.

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