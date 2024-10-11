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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUvivo рассказала о особенностях нового смартфона для портретной фотографии

vivo рассказала о особенностях нового смартфона для портретной фотографии

editor
By editor
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vivo-V40-Purple

В vivo запустили продажи смартфонов серии V40 – продолжение линейки V-серии. Новинки выделяются идеальным сочетанием стиля, мощности и надежности, которые отвечают запросам даже самого требовательного пользователя.

vivo объявила о запуске продаж нового флагманского смартфона — vivo V40 5G. Устройство объединило в себе передовую камеру с интеллектуальной подсветкой, элегантный дизайн, высокую производительность и надежную защиту.

Одно из ключевых преимуществ vivo V40 5G – фото- и видеосъемка. Интеллектуальная Аура подсветка по-прежнему отличает смартфон от аналогов, обеспечивая ему качественное мягкое освещение для сценической портретной съемки. Основное достоинство интеллектуальной Ауры – возможность автоматической и ручной регулировки температуры света от 1800 до 4500 К. Модель vivo V40 5G понравится фотолюбителям благодаря основной и фронтальной камерам на 50 Мп и функции оптической стабилизации изображения, позволяющей делать четкие снимки объектов в движении. Технология контурирования лица улучшает селфи на основе искусственного интеллекта, сохраняя правильные пропорции. С точки зрения видеосъемки, смартфон позволяет снимать профессиональные кинематографические видео с переходом фокуса и режимом боке, а также имеет режим видеоблога в интерфейсе.

Внутри vivo V40 скрывается мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает плавность использования, многозадачность и быструю работу приложений. Улучшит производительность и обновленная система охлаждения VC Smart Cooling, позволяющая пользователям запускать энергозатратные видеоигры без снижения эффективности гаджета.

Смартфон станет особенно полезным для пользователей, которым важно быть автономными от электроэнергии. Аккумулятор BlueVolt с емкостью 5500 мАч обеспечивает до 16 часов воспроизведения видео на максимальной яркости, а поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт позволяет восстановить уровень заряда за 56 минут, что особенно удобно для жизни в быстром темпе.

Активный образ жизни требует долговечности и надежности смартфона. vivo V40 5G защищен по стандарту IP68, что гарантирует его устойчивость к воде и пыли. Комплексная амортизирующая структура гарантирует защиту от падений, обеспечивая надежность в любых условиях.

С точки зрения эстетики, смартфон выделяется профилем толщиной всего 7,58 мм, который делает его одним из самых тонких устройств с таким большим объемом аккумулятора. Изысканная форма с 3D закруглениями, уникальная Aura подсветка и новые расцветки — Silver (титановый серебристый) и Purple (галактический фиолетовый) – придают vivo V40 роскошный вид, подчеркивая стиль и современность.

В середине октября в серии vivo V40 ожидается демонстрация смартфонов версии Lite: V40 Lite 5G и V40 Lite 4G. Обе модели будут оснащены AMOLED-дисплеем 120 Гц, интеллектуальной подсветкой Аура, которая подходит для создания портретных фото, и иметь в комплекте быструю зарядку FlashCharge 80 Вт.

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