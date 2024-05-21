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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Волгоградcкие художники вышли на улицы

editor
By editor
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Художник-Надежда-Кобзева_фото-IRESD

Художник Надежда Кобзева

Художники вышли на улицы, чтобы создать произведения и напомнить горожанам о творчестве советского импрессиониста Виктора Лосева, его модели служения горожанам и искусству.

Художник Виктор Лосев (1926 — 1995) творил en plein air. Прежде всего, писал Волгоград и горожан. Результаты творчества он хранил в подвале магазина «Химреактивы» — по договоренности с руководством предприятия. В мае 1969 директор магазина, решив освободить помещение для других нужд, не уведомив художника, распорядился сжечь живопись. Так погибли примерно 300 полотен, созданных мастером с начала творческой деятельности. История вызвала резонанс. Виктор Лосев получил около 5000 писем поддержки от граждан всех, образующих СССР, республик. Момент гибели полотен стал в его творчестве переломным. Виктор Лосев стал писать, в большей степени, миниатюры. И, согласно легенде, дарить их прохожим — летопись города и окрестностей: пейзажи, портреты, сцены из жизни…

Он творил на улицах еще 26 лет, став genius loci, частью среды, достопримечательностью. Действительно, в семьях волгоградцев хранится более трех тысяч работ художника. Еще более тысячи покинули город или страну.

Девушка-в-красном_Карандашный-этюд-Людмилы-Сивко

Людмила Сивко. Девушка в красном. Этюд. Бумага, карандаш

Ежегодно, с 2016 по 2022, в Волгограде проводился фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?». В этот день профессиональные художники и любители выходили в пространство города, создавая произведения искусства, посвященные городу и горожанам, воспроизводя и развивая модель служения Виктора Лосева горожанам и искусству. С 2023 фестиваль официально не проводятся. Но художники все равно встречаются и выходят творить на улицы города.

Художник-Диана-Даниэлян.-Фото-IRESD

– Участвую в фестивале с 2018, – комментирует художник Диана Даниэлян, – он стал днем единения творческих людей.

– Это мой первый опыт публичного творчества, – говорит художник Гоша Сухотов, – мне понравилось, буду продолжать.

– Мне очень близки идеи Виктора Лосева, – добавляет художник Надежда Кобзева, – не все люди, даже коллеги по цеху, понимали его, посмеивались. Поэтому здорово, что в это день мы встречаем единомышленников, творческих и талантливых.

Администратор-кафе-СоСо-Виктория-со-своим-потретом,-нарисованным-Ниной-Двинской_фото-IRESD

Администратор кафе «СоСо» Виктория со своим потретом, нарисованным Ниной Двинской

В этот день состоялась и презентация интернет-ресурс losev.space – виртуального музея Виктора Лосева, созданного в рамках исследовательской, выставочной и просветительской программы «Извините, Вы не видели Лосева?». Идея ресурса – собрать в одном месте изображения и описания всех произведений художника, хранящихся в семьях волгоградцев, жителей других территорий, в частных собраниях и в музеях, познакомить с ними людей, неравнодушных к истории визуальных искусств.

В 2026 Волгоград отметит 100-летие со дня рождения живописца, — поясняет куратор программы Анна Закарян, — Мы постараемся максимально представить согражданам его идеи, ценности и произведения.

Фото IRESD

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