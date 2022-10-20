Всероссийский проект-коллаборация «Русские символы» собрал 50 полуфиналистов-керамистов

Создание нового актуального дизайна в процессе творческого переосмысления традиционных символов и художественных приемов – основная задача стартовавшего 1 августа 2022 года Всероссийского проекта-коллаборации «Русские символы». Проект проводится музеем русского быта «По сусекам», фабрикой «Дымов Керамика» и продюсерским центром «Яркие игры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства г. Москвы.

Жюри отобрало 50 наиболее интересных работ, и с октября стартовал второй этап проекта-коллаборации. Участников ждет доработка изначальных проектов в малых группах и доведение их до завершающего этапа – превращение в продукт, готовый к запуску в производство. Работа ведется под руководством опытных менторов, которым есть чем поделиться с молодыми специалистами. Эксперты в различных сферах дизайна, креатива и производства помогут участникам детально разобрать проекты и довести их до финала.

«Это значимое событие для всех нас! Нам не только удалось получить грант на важные культурные программы, но и успешно воплотить их в жизнь! В тандеме с нашими партнерами и участниками проекта мы делимся с окружающими сокровищами старины, традициями изготовления предметов быта, секретами художественной народной росписи. Молодые мастера получили возможность воплотить мечту в реальность и не только изготовить свои коллекции на профессиональном производстве, но и показать их большому количеству зрителей. При этом еще и приобрести огромный багаж практических знаний, помогающих открыть свое производство – это колоссальный опыт», – прокомментировала Елена Тюняева, директор музея русского быта «По сусекам».

Успешно завершился первый образовательный блок проекта. Лекции подсказали начинающим и опытным керамистам идеи для новых работ, а тесное онлайн-общение с экспертами помогло их визуализировать и представить их на суд жюри.

«Основная задача нашей продюсерской компании – создавать эксклюзивные проекты, помогающие объединить креативных людей. Этот проект — наш вклад в развитие творческого комьюнити, которое привлечет внимание публики к корням и традициям», – поделилась Ольга Мунтян, партнер проекта, генеральный директор продюсерского центра «Яркие игры».

На втором этапе проекта участников опекают опытные наставники: Татьяна Пунанс, Варвара Зенина, Екатерина Попова.

«С большой радостью стали частью проекта арт-лаборатории керамики «Русские символы» и с нетерпением ждем победителей конкурса в нашей резиденции. Такие мероприятия очень значимы и вносят огромный вклад в сохранение наследия и культурного кода», – высказалась Евгения Дымова, генеральный директор и идейный вдохновитель фабрики «Дымов керамика».

По окончанию второго этапа жюри отберет 10 наиболее перспективных работ, авторы которых получат возможность создать прототипы для своих коллекций на производстве «Дымов керамика».

Кульминацией проекта станет выпуск коллекции победителя на производстве «Дымов керамика» и выставка работ финалистов арт-лаборатории «Русские символы» в музее русского быта «По сусекам».

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