ВСПОМНИ СЕБЯ: ВЫСТАВКА-ПУТЬ В БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Новая выставка современной молодой художницы Alla Yatsuk в Центре дизайна Artplay представляет собой яркое высказывание в жанре современной абстракции. Ее новый проект посвящен взаимодействию с подсознанием, а также тому, какие тайны оно может открыть.

Экспозиция предлагает зрителю работы, погружающие через яркие краски и причудливые формы в сложный процесс конструирования глубоких ассоциативных связей. Alla пишет картины исключительно в состоянии художественного транса.

ВСПОМНИ СЕБЯ – проект-путешествие, где каждая картина несет сразу несколько смыслов. Задача зрителя – разгадать их, прочувствовав глубокий замысел автора.

Каждый холст – это не только безапелляционное высказывание, но и тайна, требующая внимания и творческого усилия – на одном холсте находятся символы, цвета и отсылки к нашей действительности.

«Когда я пишу, я нахожусь в моменте контакта с подсознанием. Сначала я подбираю цвета, затем выбираю, чем я буду рисовать: кистью или рукой. Я не знаю изначально, что именно будет написано. Только в процессе художественной практики, я рождаю эмоцию, переживаю ее и полностью передаю на холст», – сообщает зрителю Alla Yatsuk.

Alla Yatsuk – современный автор, создающий произведения в жанре абстракционизма. Профессиональная фотохудожница, участница многочисленных выставок и фотобиеннале в России и зарубежом. Ее творчество включает в себя элементы арт-терапии. Alla – автор мастер-классов по данному направлению.

Куратор проекта Элина Баскина – арт-продюсер и эксперт в области аудиовизуальных иммерсивных выставок.

Когда? 7 сентября – 28 сентября 2023 года.

Alla Yatsuk. Вспомни себя. 2023. Холст, акрил, 50х50 см

Alla Yatsuk. Ребус. 2022. Холст, акрил, 50х50 см

Alla Yatsuk. Послание. 2022. Холст, акрил, 50х50 см

Alla Yatsuk. В моем сердце. 2023. Холст, акрил, 50х40 см

Alla Yatsuk. Взрыв. 2022. Холст, акрил, 40х40 см

Alla Yatsuk. Отрицание. 2022. Холст, акрил, 40х40 см

Alla Yatsuk. Потеря. 2023. Холст, акрил, 60х50 см

Alla Yatsuk. Отпусти. 2022. Картон, акрил, 35х50 см

Alla Yatsuk. Змея. 2021. Бумага, гуашь, 30х42 см

Alla Yatsuk. Чувства. 2022. Картон, акрил, 25х30 см

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