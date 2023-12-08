Театральные кружки и школьные театры сегодня уверенно держат первенство в перечне дисциплин дополнительного образования. Объяснений тому множество: участие в театральных постановках не только развивает разнообразные навыки и способности детей, но и раскрепощает психологически, стимулирует дисциплину, организованность. Естественно, при такой востребованности театральных кружков, востребована и профессия театрального педагога. Однако, ни в одном ВУЗе на «театрального педагога» не учат, такими наставниками становятся либо сами артисты, либо педагоги словесных дисциплин. Но помимо педагогических компетенций руководитель театрального кружка должен обладать множеством дополнительных знаний и компетенций, и объединение самых актуальных из них в одном курсе – большая редкость. Таким уникальным проектом, отвечающим наиболее важным задачам театральной педагогики, стала «Встреча с театром».

Проект «Встреча с театром» включал два этапа. На первом театральные педагоги из Москвы выезжали в разные регионы страны и проводили мастер-классы, демонстрирующие и новые навыки сценических искусств, и новые технологии в подготовке спектаклей и в работе с детьми в процессе создания детской постановки. Вторым этапом стала Конференция, названная также, «Встреча с театром», которая включала семинары и мастер-классами в колоритном пространстве Ротонды Московского музыкального Театра имени Наталии Сац. Программа этой московской конференции затрагивала наиболее актуальные аспекты существования детских театральных студий.

О специфике составления проекта для получения грантового финансирования рассказывала Мария Большакова – Председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы, председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям общественной палаты Московской области. Как изложить суть и значение проекта, да так ярко, чтобы получение финансирования выглядело абсолютно обоснованно? О множестве нюансов и мелочей, о структуре, задачах и целях проектов, а также об их формах отчётности был её семинар. А также о том, что у всех структур, предоставляющих гранты, есть обучающие курсы, причём, возможно заранее подать заявку и запросить экспертизу, в которой укажут, что (а, возможно, и как) надо доработать. Если подавать в начале сроков подач грантов, то можно будет успеть внести коррективы. Универсальный принцип составления заявок эксперт в шутку назвала «витамином «Д3»: информация в заявке должна быть, во-первых, доступной, во-вторых, качественной (проработанной и точной) и, в-третьих, аналитически поданной.

Интересными примерами проектной деятельности и взаимодействия учреждений дополнительного образования и власти стали рассмотренные театральные фестиваля на семинаре Татьяны Санниковой – генерального директора государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский дом народного творчества» и Ильи Томилова – заведующего Фестивальным центром «Пермского дома народного творчества». А примером театрализации музейного процесса и музейного дела в целом стал рассказ Веры Матюшенковой об опыте превращения подмосковного города Коломна в популярный туристический кластер.

Важные практические вопросы обсуждались на мастер-классах театрального педагога, артиста Театра Сац Ивана Дерендяева: он рассказал на примерах собственных работ с московскими школьниками о способах создания оригинального, авторского материала для детских постановок. Директор Детского благотворительного фонда в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского, член Общественной палаты Челябинской области Юлия Жаботинская рассмотрела практические вопросы сотрудничества с общественными и некоммерческими организациями, которые сегодня способствуют развития детского театрального творчества. А методы взаимодействия со СМИ о ресурсами блогеров были обсуждены на мастер-классе Евы Куренной – первого секретаря Московского отделения Союза журналистов России.

Пожалуй, больше всего вопросов вызвал семинар Екатерины Канатниковой – начальника отдела реализации перспективных проектов Института развития профессионального образования, посвящённый работе с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями развития. Но, обсуждая многочисленные сложности и новые задачи, которые возникают в связи с доступностью для инклюзивных детей общего образования, педагоги были едины в том, что надо научиться принимать таких детей, находить компромисс между ними и коллективом и помнить, что отчасти будущее таких детей – в руках педагога. Но главным итогом, по признанию участников конференции, всегда будет тот огонь в глазах, который зажигается в глазах юных артистов, когда они увлечённо и творчески исполняют свои роли. Этот огонь в глазах у детей зажег театр. Этот огонь в глазах – главный критерий успешности детского театра, спектакля или фестиваля и лучший результат работы театральных педагогов.

Надежда ДАРАГАН