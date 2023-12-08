Встреча с театром

0
67
встреча с театром

Театральные кружки и школьные театры сегодня уверенно держат первенство в перечне дисциплин дополнительного образования. Объяснений тому множество: участие в театральных постановках не только развивает разнообразные навыки и способности детей, но и раскрепощает психологически, стимулирует дисциплину, организованность. Естественно, при такой востребованности театральных кружков, востребована и профессия театрального педагога. Однако, ни в одном ВУЗе на «театрального педагога» не учат, такими наставниками становятся либо сами артисты, либо педагоги словесных дисциплин. Но помимо педагогических компетенций руководитель театрального кружка должен обладать множеством дополнительных знаний и компетенций, и объединение самых актуальных из них в одном курсе – большая редкость. Таким уникальным проектом, отвечающим наиболее важным задачам театральной педагогики, стала «Встреча с театром».

Проект «Встреча с театром» включал два этапа. На первом театральные педагоги из Москвы выезжали в разные регионы страны и проводили мастер-классы, демонстрирующие и новые навыки сценических искусств, и новые технологии в подготовке спектаклей и в работе с детьми в процессе создания детской постановки. Вторым этапом стала Конференция, названная также, «Встреча с театром», которая включала семинары и мастер-классами в колоритном пространстве Ротонды Московского музыкального Театра имени Наталии Сац. Программа этой московской конференции затрагивала наиболее актуальные аспекты существования детских театральных студий.

О специфике составления проекта для получения грантового финансирования рассказывала Мария Большакова – Председатель экспертного совета конкурса грантов мэра Москвы, председатель комиссии по открытости власти, информационной политике и коммуникациям общественной палаты Московской области. Как изложить суть и значение проекта, да так ярко, чтобы получение финансирования выглядело абсолютно обоснованно? О множестве нюансов и мелочей, о структуре, задачах и целях проектов, а также об их формах отчётности был её семинар. А также о том, что у всех структур, предоставляющих гранты, есть обучающие курсы, причём, возможно заранее подать заявку и запросить экспертизу, в которой укажут, что (а, возможно, и как) надо доработать. Если подавать в начале сроков подач грантов, то можно будет успеть внести коррективы. Универсальный принцип составления заявок эксперт в шутку назвала «витамином «Д3»: информация в заявке должна быть, во-первых, доступной, во-вторых, качественной (проработанной и точной) и, в-третьих, аналитически поданной.

Интересными примерами проектной деятельности и взаимодействия учреждений дополнительного образования и власти стали рассмотренные театральные фестиваля на семинаре Татьяны Санниковой – генерального директора государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский дом народного творчества» и Ильи Томилова – заведующего Фестивальным центром «Пермского дома народного творчества». А примером театрализации музейного процесса и музейного дела в целом стал рассказ Веры Матюшенковой об опыте превращения подмосковного города Коломна в популярный туристический кластер.

Важные практические вопросы обсуждались на мастер-классах театрального педагога, артиста Театра Сац Ивана Дерендяева: он рассказал на примерах собственных работ с московскими школьниками о способах создания оригинального, авторского материала для детских постановок. Директор Детского благотворительного фонда в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского, член Общественной палаты Челябинской области Юлия Жаботинская рассмотрела практические вопросы сотрудничества с общественными и некоммерческими организациями, которые сегодня способствуют развития детского театрального творчества. А методы взаимодействия со СМИ о ресурсами блогеров были обсуждены на мастер-классе Евы Куренной – первого секретаря Московского отделения Союза журналистов России.

Пожалуй, больше всего вопросов вызвал семинар Екатерины Канатниковой – начальника отдела реализации перспективных проектов Института развития профессионального образования, посвящённый работе с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями развития. Но, обсуждая многочисленные сложности и новые задачи, которые возникают в связи с доступностью для инклюзивных детей общего образования, педагоги были едины в том, что надо научиться принимать таких детей, находить компромисс между ними и коллективом и помнить, что отчасти будущее таких детей – в руках педагога. Но главным итогом, по признанию участников конференции, всегда будет тот огонь в глазах, который зажигается в глазах юных артистов, когда они увлечённо и творчески исполняют свои роли. Этот огонь в глазах у детей зажег театр. Этот огонь в глазах – главный критерий успешности детского театра, спектакля или фестиваля и лучший результат работы театральных педагогов.

Надежда ДАРАГАН

Предыдущая статьяВ Москве состоялась презентация первого виртуального музея антитеррора «Группа А»
Следующая статьяMR Group представила отреставрированные исторические барельефы Чижовского подворья на выставке «ПроРеставрацию»

Похожие статьиПредоставлено автором