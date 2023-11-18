Выставка Бориса Головачева «Союз земли и воды» открылась в Музее современного искусства «Эрарта»

Борис Головачев. Упавший тополь (финал). 2008

Музей современного искусства Эрарта открыл выставку Бориса Головачева, который в своих работах обращает внимание на проблему противостояния стихий и науки.

Название выставки отсылает к одноименной работе Питера Пауля Рубенса из собрания Государственного Эрмитажа, в залах которого петербургский художник Борис Головачев проходил исследовательскую практику под руководством художника и педагога Григория Яковлевича Длугача. Вокруг Длугача в 1950-х годах образовалась эрмитажная группа, позже выросшая в творческое объединение. Тем не менее для Бориса Головачева опыт аналитического изучения шедевров не стал определяющим в выборе темы: художник решил обратить внимание на не столь явную, но, как это представляется ему, существенную сторону выставленных работ. Сейчас работы Бориса Головачева находятся в российских музеях, включая собрание отдела современной живописи Государственного Эрмитажа, а также в галереях и частных собраниях США, Франции, Германии, Италии, Бельгии.

Союз земли и воды — едва ли не главенствующий фактор, обеспечивающий то богатство и многообразие форм жизни, которые выделяют нашу планету из бесчисленного сонма других космических объектов.

Но вследствие человеческой деятельности сейчас уместнее говорить не о союзе, а об жесточайшем противостоянии стихий. Многие ученые полагают, что неизбежным финалом может стать исчезновение всего живого на планете, — как бы некоторые представители человечества, начиная от экзальтированной шведской школьницы до Нобелевских лауреатов и других выдяющихся общественных деятелей, ни понимали гибельности такой линии «развития» цивилизации. Подобно монстру, цивилизация представляет собой гигантский комплекс, обладающий огромнейшей инерцией. Многие ученые давно указывали на преклонение наукой, слепую веру в нее, в то время как преобладающее человеческое сообщество довольно спокойно, а вернее, безразлично относится к этой проблеме. Что в таком случае может сделать художник? Выражая свое отношение, он хотя бы и неосознанно провозглашает: «Дайте миру шанс!» — как пел Джон Леннон в одной из своих песен. Кто-то скажет, что такого рода экспозиция слишком незначительна, чтобы быть поводом для подобной рефлексии. Но тогда весьма уместным будет вспомнить бессмертные слова классика: «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою».