Выставка «К 150‑летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова» открывается в Доме Пашкова

В камерном зале отдела нотных изданий в Доме Пашкова откроется выставка, посвящённая 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова.
Константин Сомов. Портрет композитора Сергея Васильевича Рахманинова. 1925. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
«Одухотворённая красота, преображавшая повседневную жизнь», — так сказал о Рахманинове-музыканте выдающийся американский дирижёр Леопольд Стоковский.
Творческая личность Сергея Васильевича Рахманинова (1873—1943) многогранна. Он композитор, который стремится к широкому охвату жанров: им созданы три симфонии, три оперы, четыре фортепианных концерта, вокально-симфоническая поэма «Колокола», кантата «Весна», два литургических цикла — «Литургия святого Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение», фортепианные композиции, романсы и другие произведения.
Не менее интересна и важна его дирижёрская сфера деятельности. Будучи оперным дирижёром сначала Частной русской оперы Саввы Ивановича Мамонтова и затем Большого театра, а также симфоническим дирижёром, Сергей Васильевич Рахманинов раскрыл перед слушателями уникальный мир классической русской и зарубежной музыки.
Особое значение имеет искусство Рахманинова-пианиста. Современники отмечали яркость и глубину его исполнительского таланта. Николай Дмитриевич Кашкин, известный русский музыкальный критик, называл Рахманинова «могучим художником фортепиано», блестяще исполнявшим музыку Ференца Листа, Фредерика Шопена, Эдварда Грига и других композиторов.
Главными экспонатами выставки стали грампластинки ведущих российских и зарубежных фирм — Апрелевского завода, фирм «Мелодия», Gamma S. A. (Мехико), Victor Musical Undustries (Токио), EMI Italiana (Милан), Hispavox S. A. (Мадрид). На них содержатся записи самого Рахманинова, где он исполнил собственные сочинения и произведения других композиторов, а также записи выдающихся музыкантов, которые исполнили сочинения Сергея Васильевича. В экспозиции также будут представлены программы концертов, газетные вырезки.
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