Выставка «Объективно» откроется в жилом кластере Russian Design District в Новой Москве

Проект будет включать паблик-арт работы известных современных художников, которые расположатся на Дизайнерском бульваре культурно-образовательного кластера RDD и в спортивном парке Десеновское. Выставка станет самой большой коллекцией искусства в общественном пространстве на территории московского жилого кластера.

Максим Свищев. Безобраз

Дмитрий Аске. Зов сердца

Андрей Люблинский. Художественно-пространственное ориентирование

Андрей Люблинский. Художественно-пространственное ориентирование

Андрей Люблинский. Художественно-пространственное ориентирование

В Новой Москве на Дизайнерском бульваре Russian Design District этой осенью (8 сентября — 8 октября) пройдет выставка современного искусства под открытым небом, включающая работы девяти художников. Объекты, отобранные для экспозиции, перекликаются с местной инфраструктурой и отражают авторские дизайн-концепции построенных на территории домов. Проект состоит из двух частей: «Дизайнерский бульвар» с работами Дмитрия Аске, Ивана Горшкова, Андрея Люблинского, Матвея Шапиро, Нади Лихогруд и Михаила Хвалебнова, Эльдара Ганеева и Максима Свищева станет главной архитектурной и смысловой осью территории комплекса. Продолжить знакомство с искусством можно будет в спортивном парке Десеновское, где расположатся объекты Ивана Симонова и Максима Свищева. Часть работ экспонируется до 8 октября, остальные станут постоянной коллекцией искусства RDD.

«Нам хотелось создать максимально мотивирующую, вдохновляющую инфраструктуру кластера для всей семьи. Помимо уникальной технологической составляющей комплекса и возможностей для спорта мы воплотили идею арт-парка под открытым небом, пространства для повседневного диалога с искусством, которое логично продолжает уникальную дизайнерскую идею Russian Design District в целом. Важно, что на территории одного жилого кластера такое количество предметов искусства располагается впервые. Мы убеждены, что выставка позволит локации стать одной из точек притяжении в Новой Москве для всех творческих людей с активной жизненной позицией», – рассказывает основатель и владелец девелоперской компании «Группа «Родина» Владимир Щукин.

Согласно концепции куратора Дизайнерского бульвара Сабины Чагиной, объекты, установленные на бульваре, можно воспринимать как вымышленных персонажей, которые вышли прогуляться по бульвару и затеряться в толпе прохожих. Скульптура «Зов сердца» Дмитрия Аске воплощает образ жительницы нового квартала, с высоты обзора которой виден весь бульвар. Работа «Пешеход» Ивана Горшкова выполнена в фирменной манере автора на границе между абстракцией и фигуративом: его пешеход будто шагает по улице нового квартала, оставаясь при этом на своем месте.

Для проекта «Художественно-пространственное ориентирование» Андрей Люблинский создал серию антропоморфных персонажей из простых геометрических форм, развивая идею «универсальных конструкторов» и используя базовые элементы дизайна. Скульптура «Безобраз» Максима Свищева была создана при помощи компьютерной программы и отсылает к изобразительности цифрового искусства: глитч и интенсивные компьютерные цвета, свобода формы от законов физики.

Эльдар Ганеев в работе «Диалог» обыгрывает средства общения: от образа телефонных вышек до чатов в мессенджерах. «На дорожку № 2» — объект, напоминающий кабину, в которую невозможно поместиться человеку, создан для проекта Матвеем Шапиро. Пространство детской комнаты в работе «gum» воплотили художники Надя Лихогруд и Михаил Хвалебнов. Иван Симонов в «Простых жителях» обратился к образам гостивших в Ватутинках на протяжении 400 столетий деятелей искусства и представителей дворянства, а Дмитрий Аске в «Попутном ветере» — к сюжетами советских мозаик с образами пионеров и юных лыжников.

«Вопрос необходимости присутствия искусства в городской среде уже давно перестал быть дискуссионным. Паблик-арт в силах изменить назначение городской среды — сделать ее более комфортной, эстетически приятной. Обращаясь к мировым примерам, мы видим, как объекты искусства становятся яркой достопримечательностью, визитной карточкой города. Искусство в городе создаёт не только привлекательную среду, но и оказывает огромный терапевтический эффект для его жителей и гостей», – говорит куратор паблик-арт программы в RDD Сабина Чагина.

Идея выставки «Объективно» опирается на то, чтобы искусство, вплетенное в пейзаж жилого района, стало неотъемлемой и доступной частью повседневности жителей. Название выставки — игра со значением слов «объект, процесс взаимодействия», которая отражает наличие разных оценок восприятия и отсутствие предвзятости, характерных для обитания искусства в открытой среде.

Для всех гостей кластера посещение выставки и доступ на территорию возможны без ограничений. Осенью в рамках проекта на территории жилого кластера Russian Design District пройдут встречи с художниками, а также бесплатные экскурсии.

Фото – Алексей ПАРТОЛО

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