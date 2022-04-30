Выставка «Первая форма Советской республики» открылась в Музее военной формы

27 апреля 2022 года в Музее военной формы Российского военно-исторического общества (Москва, Большая Никитская, 46/17, стр. 1) открылась для посетителей новая выставка, посвященная 100-летию введения в РККА единой регламентированной формы одежды – «Первая форма Советской республики».

В экспозиции представлены редкие образцы военной формы, снаряжения и знаков различия Рабоче-крестьянской Красной армии 1920-1930-х годов, ранее недоступные широкой публике, а также наиболее характерные для того времени образцы военно-агитационного искусства.

«Новая выставка посвящена интересному историческому периоду, когда после революции 1917 года чины, звания и знаки различия императорской армии России были отвергнуты, а собственная система знаков в форме одежды вооруженных сил нового государства только формировалась», — пояснила на открытии выставки директор Музея военной истории РВИО Елена Синицина.

Большой интерес представляют рубахи-френчи 1920-х годов, определявшие внешний облик красных командиров первых лет СССР, нарукавные знаки разных родов войск, первые «звёзды» — знаки на головные уборы. Зимние шлемы («будёновки»), летние шлемы («здравствуй и прощай») поражают разнообразием.

По словам известного историка, эксперта по форме одежды РККА, Алексея Степанова, на выставке можно увидеть уникальные экспонаты — чудом сохранившиеся комплекты обмундирования 1922 года, принадлежавшие известному военному деятелю Вооруженных сил СССР Якубу Чанышеву.

Предметы из частных коллекций дополняют редкие плакаты 1920-х годов из коллекций Государственного Центрального музея современной истории России (ГЦМСИР) и Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации (ЦМВС РФ).

По мнению директора Департамента культуры Министерства обороны России Артёма Горного, выставка получилась очень любопытная. «Проекты и мероприятия, которые проходят на площадке Музея военной формы Российского военно-исторического общества, способствуют популяризации коллекций военных музеев и введению в научный и культурный оборот редких и интересных предметов», — добавил он.

Выставка будет работать до 23 октября 2022 года.

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