Выставка «Программируемое искусство» открывается в галерее «Краснохолмская»

4 ноября 2022 года в галерее «Краснохолмская» Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Программируемое искусство», где визуальный ряд экспозиции будет состоять из различных медиумов, созданных в соавторстве с искусственным интеллектом.

Современное искусство активно создается при помощи новых инструментов – программного кода, систем машинного обучения, всевозможного софта. Художник уже давно не творит «с чистого листа», а делегирует компьютеру рутинную работу по созданию визуальных и других образов. Более того, в арсенале современного художника – разнообразные среды разработки и библиотеки кода, позволяющие создавать собственные, кастомные инструменты для цифрового творчества, которые можно также рассматривать как самостоятельные произведения.

Галерея «Краснохолмская» покажет широкий спектр генеративного, алгоритмического, программируемого искусства. Будут представлены: генеративные визуальные образы, алгоритмическое аудио и видео, авторский софт (в т.ч. онлайн), live coding, проекты в области машинного обучения и AI, Сode Art и другое.

Эти проекты — не обязательно «искусство» в традиционном, классическом понимании этого слова. Программирование и fine-tuning сложного софта – это признанные виды современного творчества, расширяющие наш культурный горизонт и двигающие искусство вперед.

Среди участников проекта – всемирно известный теоретик новых медиа Лев Манович, мастера виртуозного тюнинга нейросетей Вадим Эпштейн и Ольга Федорова, сербско-датский композитор Андрейя Андрич, студия Radugadesign и другие художники, программисты и музыканты.

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