Выставка ученицы главного редактора АртМосковии открылась в подмосковной Ивантеевке

10 июня в выставочном зале Художественного отеделения Ивантеевской школы искусств открылась персональная выставка выпускницы 2022 года Арины Козловой (15 лет). В экспозиции представлены работы Арины, созданные в последние год обучения. В экспозицию вошло 17 работ.

– Выставка Арины — наглядный пример трудолюбия и творческой целеустремленности, – говорит директор МБУ ДО Ивантеевской детской школы искусств Ольга Меркулова.

На открытии присутствовали учащиеся школы, преподаватели, родители.

Арина не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжить обучение в профильных учебных заведениях, связанных с изобразительным искусством.

Напоминим, что АртМосковия реализует проект Творческих мастерских, оказывает консультационные и информационные услуги.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.