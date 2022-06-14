Выставка ученицы главного редактора АртМосковии открылась в подмосковной Ивантеевке

10 июня в выставочном зале Художественного отеделения Ивантеевской школы искусств открылась персональная выставка выпускницы 2022 года Арины Козловой (15 лет). В экспозиции представлены работы Арины, созданные в последние год обучения. В экспозицию вошло 17 работ.
– Выставка Арины — наглядный пример трудолюбия и творческой целеустремленности, – говорит директор МБУ ДО Ивантеевской детской школы искусств Ольга Меркулова.
На открытии присутствовали учащиеся школы, преподаватели, родители.
Арина не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжить обучение в профильных учебных заведениях, связанных с изобразительным искусством.
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