Выставка ученицы главного редактора АртМосковии открылась в подмосковной Ивантеевке

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10 июня в выставочном зале Художественного отеделения Ивантеевской школы искусств открылась персональная выставка выпускницы 2022 года Арины Козловой (15 лет). В экспозиции представлены работы Арины, созданные в последние год обучения. В экспозицию вошло 17 работ.

– Выставка Арины — наглядный пример трудолюбия и творческой целеустремленности, – говорит директор МБУ ДО Ивантеевской детской школы искусств Ольга Меркулова.

На открытии присутствовали учащиеся школы, преподаватели, родители.

Арина не собирается останавливаться на достигнутом и планирует продолжить обучение в профильных учебных заведениях, связанных с изобразительным искусством.

Напоминим, что АртМосковия реализует проект Творческих мастерских, оказывает консультационные и информационные услуги.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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