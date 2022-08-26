Выставка произведений Владимира Штейна  открывается в Российской академии художеств

31 августа Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента РАХ Владимира Альбертовича Штейна. Экспозицию составят более 30 живописных полотен, многие из которых создавались в течение последних лет и еще не были представлены широкому кругу зрителей.

Владимир Штейн. Фонтан. В Ливадийском дворце. 2014. Картон, масло. 37х20

Владимир Штейн. Старая Генуя. 2019. Холст, масло. 70х60

Владимир Штейн. Скоро в школу. 2018. Холст на картоне, масло. 45х46

Владимир Штейн. Римский форум. 2019. Холст, масло. 70х120

Владимир Штейн. Портрет Альберта Александровича. 2003. Холст, масло. 105х83

Владимир Штейн. Елизавета. 2020-2021. Холст, масло. 221х115

Владимир Штейн. Евгений Федорович. 2020. Холст, масло. 120х90

Владимир Штейн. Церковь Мартина исповедника. 2011. Картон, масло. 30х40

«Для меня выставка в здании Академии художеств — это, прежде всего, огромная ответственность. Или, вернее сказать, даже маленький аванс. Ведь если вспомнить историю особняка на Пречистенке, то дрожь пробегает по спине. Какие люди жили здесь! Это и граф Сергей Потёмкин, и, конечно, блистательный коллекционер и ценитель искусства Иван Морозов», — говорит автор выставки.

В своей профессиональной деятельности художник опирается на традиции русской реалистической школы. Он неустанно ищет новые средства выразительности в области колористических решений и пластической ясности образа, чтобы обрести художественный язык, понятный зрителю, и в то же время отражающий его личные идеалы и устремления. Владимир Штейн развивает «серовскую» линию, пытаясь расширить спектр возможностей реализма за счет достижений импрессионизма и усиления роли графики в живописи, прежде имевшей подчиненный характер. Именно поэтому особое внимание он неизменно уделяет рисунку, считая его первоосновой искусства.

Творчество автора многогранно: с одинаковым мастерством он создает станковые работы, графические и монументальные произведения. Большой интерес у художника вызывают его современники, что находит яркое отражение в создаваемых им портретах. Все внимание живописца сфокусировано на личности модели, ее характере, настроении и внутреннем мире. Нельзя не отметить мастерски написанный портрет Альберта Александровича («Плотник», 2003), в котором заключено столько внутренней силы и убедительности, что он перешагивает рамки простого натурного портрета. Изображенный на нем человек перестает быть конкретной личностью, он становится обобщающим образом «русского мастерового». Близок по настроению и образ коллеги, художника Павла Рыженко. Благодаря колоритной внешности персонажа и мастерству автора перед нами раскрывается как бы одна из ипостасей Ильи Муромца — состояние не распрямленной пружины, что делает этот мужской образ своеобразным олицетворением всей Руси. Зритель оказывается лицом к лицу с представленным на портрете человеком благодаря укрупненному формату. Вглядываясь в лица, автор пытается прочитать и показать не просто эмоции портретируемого, но и его душевные переживания. Особенно лиричны образы друзей и близких художника, а также жены и дочерей, которые часто служат ему моделями («Марина», 2014-2019; «Дарья», 2020-2021; «Елизавета», 2020-2021).

Другой важный жанр в творчестве мастера – пейзаж. Неравнодушный к истории своей страны, он постоянно путешествует по живописным уголкам России и запечатлевает их. Многие произведения посвящены Москве, ставшей одним из главных источников вдохновения художника — она предстает городом с богатой историей, пережившим многое, но не утратившим своего обаяния. Среди работ последних лет — «Улица Школьная в зимний день» (2020); «Московская улица» (2021) и другие.

Особая любовь Владимира Штейна к натуре видна в южных пейзажах, ставших результатом творческих поездок на родину в Крым и в солнечную Италию, которую посещали все великие русские художники. Колоритные ландшафты, напоминающие и своеобразные путевые заметки, и законченные полотна-впечатления, полны незатухающего интереса к жизни. На выставке будут представлены «Античные руины» (2000), «Весной в Балаклаве. Крепость Чембало» (2008), «Фонтан в Ливадийском дворце (2014), «Римский форум» (2019). Часто художник изображает современников на тихих средневековых улочках («Старая Генуя», 2019) или у бескрайнего морского горизонта («Скоро в школу», 2018), где также гармонично могли бы смотреться люди, жившие в давно ушедшие времена. Это придает искусству автора вневременной отпечаток.

Выставка завершит работу 11 сентября.



Текст составлен на основе статьи Татьяны ТРОИЦКОЙ

Для справки:

Владимир Альбертович Штейн родился в 1967 году в Симферополе. В 1987 году окончил Крымское художественное училище имени H.С. Самокиша, где учился в мастерской под руководством Л.В. Балкинда. В том же году поступил в Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, в мастерскую портрета Народного художника СССР, академика РАХ И.С. Глазунова. После окончания института художник начал педагогическую деятельность в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, где является заведующим кафедрой живописи. На протяжении многих лет в составе творческих групп участвовал в создании интерьеров Большого Кремлевского дворца (корпус «Б»), в росписи храмов на Урале, в Москве и Подмосковье, дворца Алексея Михайловича в Коломенском и т.д.

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