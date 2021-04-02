Выставка творческих работ участников боевых действий «MY WAY» в Галерее Классической Фотографии

Журнал «MY WAY» представляет выставку творческих работ участников боевых действий. В экспозицию вошли произведения живописи, графики и карикатуры – более ста работ трех художников, работающих в разных жанрах: Ренат Шафиков, майор спецназа ГРУ, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе; Роман Генн, американский карикатурист, автор скандальных шаржей на Джорджа Буша, Барака Обаму, Билла и Хиллари Клинтон, Дональда Трампа, Джо Байдена; Искандер Галиев, участник боевых действий в Афганистане в составе 9 роты 345-го парашютно-десантного полка, автор идеи и военный консультант культового фильма «9 рота».
Картины шариковой ручкой
Художник Ренат Шафиков – майор запаса спецназа ГРУ, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, в Ферганских событиях, Баку-Сумгаите, Ошских событиях в Киргизии, в Нагорном Карабахе, Степанакерте, Лачине, на таджикско-афганской границе, в гражданской войне в Таджикистане, в Чечне. Его главным делом на той войне была разведка, но по его рисункам можно изучать историю войн в горячих точках.
Ренат Шафиков. Афганистан
Ренат Шафиков. Домой
Ренат Шафиков. За перевалом перевал...
Ренат Шафиков. Здесь слово Россия звучит высоко...
Ренат Шафиков. Отделение
Ренат Шафиков. Статуя Будды в Бамиане
Ренат Шафиков. Черный тюльпан
Большинство работ Рената Шафикова посвящены войне в Афганистане, в ней он участвовал после окончания Ташкентского высшего командного училища в 1987 году. Именно в Афганистане молодой лейтенант, командир разведывательного взвода, начал делать наброски шариковой ручкой на листках бумаги. Он всегда носил с собой школьную тетрадку в клетку, а чтобы сэкономить место, заполнял рисунками на листке каждый свободный сантиметр. Многочисленные фрагменты на одной картине могли быть нарисованы в разное время – так получались коллажи.
Автор предельно реалистично изображает окружающую его действительность, занимая никакой позиции к своим героям. На его картинах – афганский кишлак Кора-Кола, окружённый вершинами снежных гор, хозяева пустынных дорог верблюды, пробитая снарядом стена, за которой цветущие поля и крестьянин, обрабатывающий свой надел. Графика Шафикова лишена пафоса, его работы лиричны и удивительно точно передают атмосферу событий, происходивших в Афганистане 35 лет назад. Их автор – истинный самородок: не имея за плечами академического художественного образования, Ренат Шафиков создал несколько сотен произведений, среди них – иллюстрации к более чем 150 книгам.
Война на кончике карандаша
Бывший москвич Роман Генн сейчас один из самых известных политических карикатуристов США. В советское время Романа неоднократно забирали в милицию из-за карикатур на советских лидеров. Последние десятилетия художник сотрудничает с крупнейшими американскими изданиями, среди которых «The National Review», «Los Angeles Times», «New York Times», «Wall Street Journal», «Washington Post».
Роман Генн. Хиллари Клинтон
Роман Генн. Авраам Линкольн
Роман Генн. Наполеон Боннапарт
Роман Генн. Барак Обама
Роман Генн. Дональд Трамп
Роман Генн. Уильям Черчиль
Роман Генн. Альберт Эйнштейн
Наибольшую известность ему принесли шаржи на политических деятелей прошлого и настоящего, выполненные маслом на холсте в стиле классической живописи. Роман дважды был в Афганистане, запечатлел быт американских морских пехотинцев, наблюдая за людьми, находящимися между жизнью и смертью. Во время одного из боевых выходов он едва не подорвался на мине, тогда в результате взрыва оторвало ноги его товарищу. При этом на его рисунках почти нет боевых действий: вместо рвущихся снарядов и рукопашных схваток – воины за приготовлением пищи, добродушные дехкане, мирно беседующие с патрулем. Война заставляет каждого человека пересмотреть систему ценностей, задуматься о смысле жизни, и, как ни странно, учит гуманности.
Окна в иные миры
Для Искандера Галиева творчество имеет особое значение – кино и живопись стали частью его жизни.
Искандер Галиев. Altitude 3459
Искандер Галиев. Ангел и черт
Искандер Галиев. Бонни и Клайд
Искандер Галиев. Волшебное дерево
Искандер Галиев. Дух войны
Искандер Галиев. Мадонна в Каннах
Искандер Галиев. Медузы
Искандер Галиев. Моряки
Искандер Галиев. Небесный ангел
Искандер Галиев. Перезагрузка
Искандер Галиев. Пищевая цепочка
Он показывает мир яркими красками через призму фантастических образов и сюжетов. Стиль Искандера можно классифицировать как иронический постмодернизм.
Во многом сюжеты картин строятся на обыгрывании мифологем прошлого, стереотипов массовой культуры, а также пластических деформаций реальнос ти. В картинах ирония приобретает характер провокационного жеста в отношении сложившихся стереотипов мышления людей.
Ирония в данном случае возникает в контексте культуры, когда акция художника контрастирует с коллективными представлениями о том, как должны выглядеть картины человека прошедшего войну.
Одни работы – образные обобщения с философским подтекс том, другие интерпретируют яркие жизненные впечатления. Начиная работу над картиной, художник не всегда знает, что из этого получится: «Случайные события из жизни неожиданно переплавляются в картину, и иногда, только завершив работу, я понимаю её скрытый смысл».
В творчестве Искандера Галиева заметны исторические параллели с художественными тенденциями первой половины ХХ века. Спонтаннос ть, сюрреалистическая образность, в которой причудливо соединяются реальность и фантазия, свобода в выборе художественных средств – все это с тало доминирующими чертами в европейском искусства вскоре после Первой мировой войны, в определённой степени как следствие катастрофы, вторгшейся в жизнь каждого.
«Есть логика в том, что я начинаю с хаоса, и это наиболее естественное начало», – писал в своём дневнике Пауль Клее, призванный на фронт в 1916 году и потерявший на той войне двух близких друзей-художников – Августа Макке и Франца Марка. Концепция Пауля Клее «Искусство не отображает видимое, а создает его», утверждает субъективность творчества, стала творческим методом для художников без академического образования. «Я хочу быть как бы новорожденным, не знающим абсолютно ничего о Европе, не подозревающим о фактах и моде, почти примитивом», – писал Клее в начале своего творческого пути.
В преддверии выставки Искандер Галиев сказал: «Рисуя на стенах пещер, первобытные охотники производили магическое действие: с помощью картины они могли повлиять на исход охоты или изменить свою Судьбу. Современный художник, по сути, делает то же самое. Создавая картины, мы открываем окна в иные миры».
Средства, вырученные от продажи картин, будут переданы в помощь ветеранам-инвалидам и семьям погибших.
MY WAY ART
К открытию выставки приурочен выход первого номера журнала My Way Art, продолжающего концепцию издания My Way – «журнала для тех, кто умеет летать».
My Way Art – это оригинальный проект, альманах, главной задачей которого является осмысление вопросов, связанных с искусством в жизни человека. Это издание будет посвящено творчеству во всех его проявлениях, поэтому девиз My Way Art – «журнал для тех, кто умеет творить».
В издании отражены события в области искусства, причем как изобразительного, так и литературного, кино- и театрального, а также исторические очерки, биографии выдающихся деятелей мировой культуры и науки.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.