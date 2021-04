Выставка творческих работ участников боевых действий «MY WAY» в Галерее Классической Фотографии

Жур­нал «MY WAY» пред­став­ля­ет выстав­ку твор­че­ских работ участ­ни­ков бое­вых дей­ствий. В экс­по­зи­цию вошли про­из­ве­де­ния живо­пи­си, гра­фи­ки и кари­ка­ту­ры – более ста работ трех худож­ни­ков, рабо­та­ю­щих в раз­ных жан­рах: Ренат Шафи­ков, май­ор спец­на­за ГРУ, участ­ник бое­вых дей­ствий в Афга­ни­стане и на Север­ном Кав­ка­зе; Роман Генн, аме­ри­кан­ский кари­ка­ту­рист, автор скан­даль­ных шар­жей на Джор­джа Буша, Бара­ка Оба­му, Бил­ла и Хил­ла­ри Клин­тон, Дональ­да Трам­па, Джо Бай­де­на; Искан­дер Гали­ев, участ­ник бое­вых дей­ствий в Афга­ни­стане в соста­ве 9 роты 345-го пара­шют­но-десант­но­го пол­ка, автор идеи и воен­ный кон­суль­тант куль­то­во­го филь­ма «9 рота».

Картины шариковой ручкой

Худож­ник Ренат Шафи­ков – май­ор запа­са спец­на­за ГРУ, участ­ник бое­вых дей­ствий в Афга­ни­стане и на Север­ном Кав­ка­зе, в Фер­ган­ских собы­ти­ях, Баку-Сум­га­и­те, Ошских собы­ти­ях в Кир­ги­зии, в Нагор­ном Кара­ба­хе, Сте­па­на­кер­те, Лачине, на таджик­ско-афган­ской гра­ни­це, в граж­дан­ской войне в Таджи­ки­стане, в Чечне. Его глав­ным делом на той войне была раз­вед­ка, но по его рисун­кам мож­но изу­чать исто­рию войн в горя­чих точках.

Ренат Шафи­ков. Афганистан

Ренат Шафи­ков. Домой

Ренат Шафи­ков. За пере­ва­лом перевал...

Ренат Шафи­ков. Здесь сло­во Рос­сия зву­чит высоко...

Ренат Шафи­ков. Отделение

Ренат Шафи­ков. Ста­туя Буд­ды в Бамиане

Ренат Шафи­ков. Чер­ный тюльпан

Боль­шин­ство работ Рена­та Шафи­ко­ва посвя­ще­ны войне в Афга­ни­стане, в ней он участ­во­вал после окон­ча­ния Таш­кент­ско­го выс­ше­го команд­но­го учи­ли­ща в 1987 году. Имен­но в Афга­ни­стане моло­дой лей­те­нант, коман­дир раз­ве­ды­ва­тель­но­го взво­да, начал делать наброс­ки шари­ко­вой руч­кой на лист­ках бума­ги. Он все­гда носил с собой школь­ную тет­рад­ку в клет­ку, а что­бы сэко­но­мить место, запол­нял рисун­ка­ми на лист­ке каж­дый сво­бод­ный сан­ти­метр. Мно­го­чис­лен­ные фраг­мен­ты на одной кар­тине мог­ли быть нари­со­ва­ны в раз­ное вре­мя – так полу­ча­лись коллажи.

Автор пре­дель­но реа­ли­стич­но изоб­ра­жа­ет окру­жа­ю­щую его дей­стви­тель­ность, зани­мая ника­кой пози­ции к сво­им геро­ям. На его кар­ти­нах – афган­ский кишлак Кора-Кола, окру­жён­ный вер­ши­на­ми снеж­ных гор, хозя­е­ва пустын­ных дорог вер­блю­ды, про­би­тая сна­ря­дом сте­на, за кото­рой цве­ту­щие поля и кре­стья­нин, обра­ба­ты­ва­ю­щий свой надел. Гра­фи­ка Шафи­ко­ва лише­на пафо­са, его рабо­ты лирич­ны и уди­ви­тель­но точ­но пере­да­ют атмо­сфе­ру собы­тий, про­ис­хо­див­ших в Афга­ни­стане 35 лет назад. Их автор – истин­ный само­ро­док: не имея за пле­ча­ми ака­де­ми­че­ско­го худо­же­ствен­но­го обра­зо­ва­ния, Ренат Шафи­ков создал несколь­ко сотен про­из­ве­де­ний, сре­ди них – иллю­стра­ции к более чем 150 книгам.

Война на кончике карандаша

Быв­ший моск­вич Роман Генн сей­час один из самых извест­ных поли­ти­че­ских кари­ка­ту­ри­стов США. В совет­ское вре­мя Рома­на неод­но­крат­но заби­ра­ли в мили­цию из-за кари­ка­тур на совет­ских лиде­ров. Послед­ние деся­ти­ле­тия худож­ник сотруд­ни­ча­ет с круп­ней­ши­ми аме­ри­кан­ски­ми изда­ни­я­ми, сре­ди кото­рых «The National Review», «Los Angeles Times», «New York Times», «Wall Street Journal», «Washington Post».

Роман Генн. Хил­ла­ри Клинтон

Роман Генн. Авра­ам Линкольн

Роман Генн. Напо­ле­он Боннапарт

Роман Генн. Барак Обама

Роман Генн. Дональд Трамп

Роман Генн. Уильям Черчиль

Роман Генн. Аль­берт Эйнштейн

Наи­боль­шую извест­ность ему при­нес­ли шар­жи на поли­ти­че­ских дея­те­лей про­шло­го и насто­я­ще­го, выпол­нен­ные мас­лом на хол­сте в сти­ле клас­си­че­ской живо­пи­си. Роман два­жды был в Афга­ни­стане, запе­чат­лел быт аме­ри­кан­ских мор­ских пехо­тин­цев, наблю­дая за людь­ми, нахо­дя­щи­ми­ся меж­ду жиз­нью и смер­тью. Во вре­мя одно­го из бое­вых выхо­дов он едва не подо­рвал­ся на мине, тогда в резуль­та­те взры­ва ото­рва­ло ноги его това­ри­щу. При этом на его рисун­ках почти нет бое­вых дей­ствий: вме­сто рву­щих­ся сна­ря­дов и руко­паш­ных схва­ток – вои­ны за при­го­тов­ле­ни­ем пищи, доб­ро­душ­ные дех­кане, мир­но бесе­ду­ю­щие с пат­ру­лем. Вой­на застав­ля­ет каж­до­го чело­ве­ка пере­смот­реть систе­му цен­но­стей, заду­мать­ся о смыс­ле жиз­ни, и, как ни стран­но, учит гуманности.

Окна в иные миры

Для Искан­де­ра Гали­е­ва твор­че­ство име­ет осо­бое зна­че­ние – кино и живо­пись ста­ли частью его жизни.

Искан­дер Гали­ев. Altitude 3459

Искан­дер Гали­ев. Ангел и черт

Искан­дер Гали­ев. Бон­ни и Клайд

Искан­дер Гали­ев. Вол­шеб­ное дерево

Искан­дер Гали­ев. Дух войны

Искан­дер Гали­ев. Мадон­на в Каннах

Искан­дер Гали­ев. Медузы

Искан­дер Гали­ев. Моряки

Искан­дер Гали­ев. Небес­ный ангел

Искан­дер Гали­ев. Перезагрузка

Искан­дер Гали­ев. Пище­вая цепочка

Он пока­зы­ва­ет мир ярки­ми крас­ка­ми через приз­му фан­та­сти­че­ских обра­зов и сюже­тов. Стиль Искан­де­ра мож­но клас­си­фи­ци­ро­вать как иро­ни­че­ский постмодернизм.

Во мно­гом сюже­ты кар­тин стро­ят­ся на обыг­ры­ва­нии мифо­ло­гем про­шло­го, сте­рео­ти­пов мас­со­вой куль­ту­ры, а так­же пла­сти­че­ских дефор­ма­ций реаль­нос ти. В кар­ти­нах иро­ния при­об­ре­та­ет харак­тер про­во­ка­ци­он­но­го жеста в отно­ше­нии сло­жив­ших­ся сте­рео­ти­пов мыш­ле­ния людей.

Иро­ния в дан­ном слу­чае воз­ни­ка­ет в кон­тек­сте куль­ту­ры, когда акция худож­ни­ка кон­тра­сти­ру­ет с кол­лек­тив­ны­ми пред­став­ле­ни­я­ми о том, как долж­ны выгля­деть кар­ти­ны чело­ве­ка про­шед­ше­го войну.

Одни рабо­ты – образ­ные обоб­ще­ния с фило­соф­ским под­текс том, дру­гие интер­пре­ти­ру­ют яркие жиз­нен­ные впе­чат­ле­ния. Начи­ная рабо­ту над кар­ти­ной, худож­ник не все­гда зна­ет, что из это­го полу­чит­ся: «Слу­чай­ные собы­тия из жиз­ни неожи­дан­но пере­плав­ля­ют­ся в кар­ти­ну, и ино­гда, толь­ко завер­шив рабо­ту, я пони­маю её скры­тый смысл».

В твор­че­стве Искан­де­ра Гали­е­ва замет­ны исто­ри­че­ские парал­ле­ли с худо­же­ствен­ны­ми тен­ден­ци­я­ми пер­вой поло­ви­ны ХХ века. Спон­тан­нос ть, сюр­ре­а­ли­сти­че­ская образ­ность, в кото­рой при­чуд­ли­во соеди­ня­ют­ся реаль­ность и фан­та­зия, сво­бо­да в выбо­ре худо­же­ствен­ных средств – все это с тало доми­ни­ру­ю­щи­ми чер­та­ми в евро­пей­ском искус­ства вско­ре после Пер­вой миро­вой вой­ны, в опре­де­лён­ной сте­пе­ни как след­ствие ката­стро­фы, вторг­шей­ся в жизнь каждого.

«Есть логи­ка в том, что я начи­наю с хао­са, и это наи­бо­лее есте­ствен­ное нача­ло», – писал в сво­ём днев­ни­ке Пауль Клее, при­зван­ный на фронт в 1916 году и поте­ряв­ший на той войне двух близ­ких дру­зей-худож­ни­ков – Авгу­ста Мак­ке и Фран­ца Мар­ка. Кон­цеп­ция Пау­ля Клее «Искус­ство не отоб­ра­жа­ет види­мое, а созда­ет его», утвер­жда­ет субъ­ек­тив­ность твор­че­ства, ста­ла твор­че­ским мето­дом для худож­ни­ков без ака­де­ми­че­ско­го обра­зо­ва­ния. «Я хочу быть как бы ново­рож­ден­ным, не зна­ю­щим абсо­лют­но ниче­го о Евро­пе, не подо­зре­ва­ю­щим о фак­тах и моде, почти при­ми­ти­вом», – писал Клее в нача­ле сво­е­го твор­че­ско­го пути.

В пред­две­рии выстав­ки Искан­дер Гали­ев ска­зал: «Рисуя на сте­нах пещер, пер­во­быт­ные охот­ни­ки про­из­во­ди­ли маги­че­ское дей­ствие: с помо­щью кар­ти­ны они мог­ли повли­ять на исход охо­ты или изме­нить свою Судь­бу. Совре­мен­ный худож­ник, по сути, дела­ет то же самое. Созда­вая кар­ти­ны, мы откры­ва­ем окна в иные миры».

Сред­ства, выру­чен­ные от про­да­жи кар­тин, будут пере­да­ны в помощь вете­ра­нам-инва­ли­дам и семьям погибших.

MY WAY ART

К откры­тию выстав­ки при­уро­чен выход пер­во­го номе­ра жур­на­ла My Way Art, про­дол­жа­ю­ще­го кон­цеп­цию изда­ния My Way – «жур­на­ла для тех, кто уме­ет летать».

My Way Art – это ори­ги­наль­ный про­ект, аль­ма­нах, глав­ной зада­чей кото­ро­го явля­ет­ся осмыс­ле­ние вопро­сов, свя­зан­ных с искус­ством в жиз­ни чело­ве­ка. Это изда­ние будет посвя­ще­но твор­че­ству во всех его про­яв­ле­ни­ях, поэто­му девиз My Way Art – «жур­нал для тех, кто уме­ет творить».

В изда­нии отра­же­ны собы­тия в обла­сти искус­ства, при­чем как изоб­ра­зи­тель­но­го, так и лите­ра­тур­но­го, кино- и теат­раль­но­го, а так­же исто­ри­че­ские очер­ки, био­гра­фии выда­ю­щих­ся дея­те­лей миро­вой куль­ту­ры и науки.

