Выставка «Весеннее обострение» открылась в Q-ART GALLERY

Два больших абстрактных холста Кристины Агельской «Разговор с луной» и «Любите Землю» с использованием акрила в смешанной технике рассказывают зрителю историю весеннего буйства красок. Серия родилась после путешествия художницы по яркой Аргентине.

Продолжают абстрактную линию экспозиции работы Олеси Новиковой. Холст под говорящим названием «Хаос» - что может быть естественней для весны?! И небольшая работа на круглом подрамнике «Вуаля».

Выделяется более жёсткой рукой молодой и амбициозный художник Адам Ларин со своими работами «Глаза истины» и «Долгожданный переход». Сквозь музыку и посредством красок он передаёт образ человека вне времени и пространства. Связь с природой и понятие «Души».

Ярким розовым акцентом в экспозиции звучит экспрессивная художница Лейла Жаббарова, родившаяся в городе ярких красок и эмоций Ташкенте, она переносит восприятие мира на свои холсты. Цвет, фактура, ритм – энергия радости. Вот основа её работ.

Бесспорно обращают на себя внимание неординарные работы Марины Огородниковой. С первого взгляда может даже показаться, что в качестве дополнительного декоративного приёма используется какая-то нить. Но нет. Это такая фактура, нанесённая специальным образом, добавляющая объёма и глубины. «Смелость стремлений» и «Эмпатия» - такие разные по цвету, тону и стилю, но соответствующие теме проекта.

Тёплым весенним ветром врывается серия фотоколлажей «Флажки. Дворовая весна» Ольги Халдеевой. Флажки, как атрибут праздника передают атмосферу хорошего настроения и веры в лучшее - ведь впереди целое лето!

В квадриптихе Марии Барковской, изображены птицы – вестники весны, порхающие в танце. Художница работает в особенном стиле и привносит в свои произведения очарование русского стиля. Эта серия не стала исключением - пусть не явно, но в изображениях зашифрованы обереги из русских орнаментов и вышивок. «Полёт любви» оберегает птица счастья Пава.

Тему полёта поддерживает «Яркая душа» от Полины Гавриловой. Картина о порывах и чувствах, вырывающихся наружу. О многогранности и свободе души. О том, что даже в серые, пасмурные будни можно парить без границ!

Серия декоративно-лаконичной живописи акварельными чернилами «Мураками. Маленький лес» от Анны Веселковой, относит нас к ботанической теме весны и её прекрасному разнообразию, которое, к сожалению, мы не всегда замечаем в обыденности жизни.

Декоративное направление продолжается в триптихе керамических панно «Тяжёлый люкс» и скульптурах «Светская жизнь» Елены Алексенко. Это портреты современницы. Про сущность и многогранность. Про обёртку и внутреннее наполнение. И конечно про весну!

«Пробуждение маленьких цветов» и «Зарождение жизни» искрится в мозаичных панно Ирины Кучменко. В маленьких стеклянных кусочках заключено многоцветие и нежность весны.

Удивительная Елена Русланова и её «Дивный новый мир», заключённый в фарфоровой скульптуре. Он об изменениях окружающего мира, который мы чувствуем буквально кожей и трио «О чём поют птицы», это волшебная сказка, завораживающая история, которую рассказывают нам 3 птицы с помощью цветов.

Завершающим лёгким аккордом выступают золотистые, как солнечные лучи скульптуры из латуни на подставках из долерита «Протуберанец» от скульптора из Екатеринбурга Александра Войнова-Черноок.

Все художники, керамисты и скульпторы нашего проекта участвуют в коллективных выставках и имеют ряд персональных. Их работы были представлены в таких проектах, как Арт Москва, Art Russia, Salon 4 ceramics, Трын*Трава и пр. Работы участников находятся в частных российских и зарубежных коллекциях.

Выставка продлится до 3 июня 2023 года. В экспозицию вошли работы 13 участников – живопись, фотоколлажи, скульптура, керамика и мозаика.

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