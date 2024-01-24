Выставку «Авангард. Пути второго поколения. Выставка №1»

Дом нашей мечты. 2018. Холст, масло. 60х90

19 января 2024 года в Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка живописных работ «Авангард. Пути второго поколения. Выставка №1» – первая в серии запланированных выставок в Галерее Беляево, которые призваны продемонстрировать многообразие художественной жизни второй половины ХХ века, проследить пути её развития на срезе одного поколения живописцев.

Представленные на выставке мастера относят себя ко «второму поколению» художников послевоенного времени, идущему за «шестидесятниками».

В экспозицию вошли работы десяти художников абстракционистов и фигуративистов: Рубена Апресяна, Елены Болотских, Сергея Брюханова, Алексея Ваулина, Сергея Землякова, Александра Кацалапа, Виталия Копачева, Овакима Сехпосяна, Александра Шеко и Татьяны Файдыш.

К моменту становления художников «второго поколения» в изобразительном искусстве СССР 1950-1970-х годов уже сформировалась определенная художественная среда. Помимо официального советского искусства существовали и его левый край (левый МОСХ), и неофициальное искусство (нонконформизм, андеграунд, «второй авангард»), объединяющее представителей различных художественных течений, которые не вписывались в генеральную культурную линию партии. Важной вехой в истории советского искусства стал компромисс между властью и художниками-нонконформистами. В 1976 году при Горкоме графиков была создана секция живописи на ул. Малой Грузинской д. 28, куда были приняты художники-новаторы неофициального искусства того времени получившие возможность открыто экспонировать свои работы.

Творчество художников круга «Малой Грузинской» оказало большое влияние на своих последователей. Художники «второго поколения» общались со старшими товарищами, наблюдали за их работой. Сергей Земляков и Александр Шеко были участниками первой полноформатной выставки секции живописи Объединённого комитета в январе-феврале 1977 года. Некоторые художники «второго поколения» состояли в дружеских отношениях с художниками шестидесятниками – Владимиром Немухиным, Эдуардом Штейнбергом, Вячеславом Калининым, Александром Харитоновым, Василием Ситниковым и др.

Истоки своего творчества художники «второго поколения» продолжают искать и находить в русском авангарде начала ХХ века, в среде «шестидесятников» и в круге участников выставок на Малой Грузинской, органично развивая идеи нонконформистов.

Темы представленных на выставке работ, как и техника, очень разнообразны. Художники обращаются к жанрам – пейзажу, натюрморту, используя геометризованные приёмы в передаче формы. Не ограничиваясь абстрактными произведениями, они экспериментируют с фактурой и формой, соединяя абстрактные фигуры, натурные элементы и символы, что помогает передать мироощущение художников, многозначность образов, ставя перед зрителями вечные проблемы бытия.

Проследить связь поколений, вдохновиться творчеством известных мастеров будет полезно как зрителям, так и новому поколению художников, кому близки принципы этого яркого направления в русском искусстве XX века.

Голландские поля. 2016. Холст, масло, 70х90

Сизиф. 1997. Холст, масло, 130х130

Серия «Призрачные цели». 2023. Холст, акрил, 100х130

Композиция с красным квадратом на сером фоне. 2020. Холст, масло, 150х200