Выставку «Художники Бурятии. Российская академия художеств» представят в МВК РАХ

Российская академия художеств, Министерство культуры Республики Бурятия, Национальный музей РБ и арт-фонд Даши Намдакова представляют выставочный проект, приуроченный к 100-летию образования Республики. Экспозиция демонстрирует искусство известных бурятских авторов, - академиков, членов-корреспондентов и почетных членов РАХ, - из фондов Художественного музея имени Ц.С. Сампилова и частных коллекций. На выставке будут представлены живописные полотна, графические листы, аутентичные скульптурные композиции и декоративное искусство.

По замыслу организаторов, задача творческого проекта – укрепление престижа культуры Бурятии, искусство которой занимает достойное место в многонациональном пространстве России. Важно отметить, что в совершенствовании собственного стиля и профессиональных навыков авторам помогли глубокие знания, полученные благодаря классическому художественному образованию. Синтез современного изобразительного языка, традиционной местной культуры и основ академической школы имеет существенное значение для истории и изучения национального искусства.

Многочисленные живописные произведения, представленные в экспозиции, позволяют проследить разнообразие художественных мотивов и жанров, к которым обращаются Д.Д. Дугаров, Ч.Б. Шенхоров, А.В. Казанский, С.Р. Ринчинов и другие авторы. Это и портреты, запечатлевшие яркие типажи коренных народов, занимающихся традиционными промыслами: охотников, рыбаков, табунщиков; и анималистический жанр, до сих пор остающийся живой душой художественной традиции и отражающий особенности бурятского искусства. Пейзажи с запоминающимися видами Байкала, степными и горными просторами, как колористически теплые, так и с преобладанием холодных оттенков, отражают разные состояния национальной природы. В «Скачущих всадниках в Умэнгови» Дашинима Дугаров добивается декоративности в передаче состояний окружающей среды, сочетая сложные цветовые отношения с локальными пятнами, практически не используя белил, и достигая эффекта свечения краски изнутри. Стремительное движение мчащихся во весь опор коней и наездников живописец передает широкими энергичными мазками.

Многие художники Бурятии обращаются к образам из традиционного эпоса «Гэсэр». В 1990-е годы Чингиз Шенхоров, главными темами творчества которого стали история и этнография бурятского края, работал над серией графических иллюстраций к этому мифологическому сюжету. На выставке также будет представлена скульптура Александра Миронова «Гэсэр» - величественный образ бронзового всадника на коне, полный внутреннего спокойствия и уравновешенности.

В работах современных скульпторов Бурятии легко прослеживается связь с природным миром, мифологическими и сказочными сюжетами родного края, которые интерпретируются через внутреннюю монументальность форм, устойчивость, массивность объемов, укрупненность пропорций. Часто мастера преобразуют привычные мотивы народного искусства и показывают его незаурядность и разнообразие через свои произведения. Этим же обусловлено использование дерева и камня, как более традиционного материала, для создания скульптур.

Например, в работе Геннадия Васильева «Будамшу» выразительный образ фольклорного персонажа представлен с помощью несколько гиперболизированных черт лица и жестов, что делает героя одновременно живым и типизированным, характерным, отсылающим к истокам народного творчества. Автор грандиозных мемориалов Вячеслав Бухаев представлен в рамках проекта нехарактерной для него малой пластикой – бронзовыми изображениями «Мнемозины- Богини Памяти», имеющими сакральное значение. Произведения Даши Намдакова дополняют сложную картину развития современного искусства региона. В своих композициях он использует элементы скифо-сибирского звериного стиля: фрагменты золоченой бронзы, детально выполненные предметы вооружения всадников, костюма. Художник часто экспериментирует на уровне формы, материала, цвета и техники. Декоративные панно в технике флорентийской мозаики, выполненные Юрием Мандагановым, демонстрирует оригинальный синтез культурных традиций Востока и европейского искусства. Из геометрически четких цветных пластин мастер формирует образы национальной мифологии, сказаний и современной жизни.

Проект, проходящий в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств, позволит познакомиться с самобытным и неповторимым творчеством бурятских живописцев и скульпторов, проследить хронологию развития искусства Республики, выявить тонкие и удивительные нити, связывающие прошлое народа с его настоящим и будущим.

А.В. Казанский (1935-2011). Рыбаки Байкала. 1964-1966. Холст, масло. Национальный музей Республики Бурятия

А.М. Миронов. Гэсэр стреляющий из лука. 1989. Бронза. 31х31х20. Национальный музей Республики Бурятия

Г.Г. Васильев (1940-2011). Мальчик с птичкой. 1969. Дерево, резьба, 63,5х27х34,5. Национальный музей Республики Бурятия

Д.Б. Намдаков. Бегущий. 2004. Бронза, литье, чеканка, патинирование. 37х90х30. Национальный музей Республики Бурятия

Д.Д. Дугаров (1933-2001). Скачущие всадники. В Умэнгови. 1981. Холст, масло. 80х140. Национальный музей Республики Бурятия

Ч.Б. Шенхоров. Торская долина. 1979. Холст, масло. 55х70. Национальный музей Республики Бурятия

Ю.Е. Мандаганов. Принцесса. 2004. Камень поделочный, мозаика флорентийская. 69,5х35,5. Национальный музей Республики Бурятия

Художники-участники выставки

Татьяна Анатольевна Бороноева (1965 г.р.), почетный член Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Бурятии, окончила Московский государственный университет;

Вячеслав Борисович Бухаев (1946 г.р.), академик Российской академии художеств, народный художник Бурятии, окончил Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина;

Геннадий Георгиевич Васильев (1940-2011), действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР, скульптор, окончил Архангельское художественное училище;

Дашинима Дугарович Дугаров (1933-2001), член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник РСФСР, живописец, окончил Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина;

Александр Владимирович Казанский (1935-2011), действительный член Российской академии художеств, народный художник РСФСР, живописец, окончил Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова;

Юрий Ендонович Мандаганов (1947 г.р.), почетный член Российской академии художеств, заслуженный художник России, окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское);

Александр Михайлович Миронов (1953 г.р.), академик Российской академии художеств, заслуженный художник Республики Бурятия, народный художник Калмыкии, скульптор, окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица;

Дашинима Бальжанович Намдаков (1967 г.р.), академик Российской академии художеств, заслуженный художник России, скульптор, окончил Красноярский художественный институт;

Солбон Раднаевич Ринчинов (1936-2014), член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник России, живописец, окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица;

Инесса Ильинична Соктоева (1927-2021), почетный член Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России;

Рита Бадмаевна Цыденова (1947 г.р.), почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры России и Бурятии, директор художественного музея имени Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ;

Балжир Анандаевич Цыжипов (1967 г.р.), почетный член Российской академии художеств;

Чингиз Бадмаевич Шенхоров (1948 г.р.), академик Российской академии художеств, народный художник России, живописец, окончил Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

Сроки экспонирования: 27 сентября – 29 октября 2023 года.

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