Якутская лента «Сүппүт суруктар» признана лучшим анимационным фильмом Центральной Азии и СНГ

Якутский короткометражный мультфильм «Сүппүт суруктар» стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм Центральной Азии и СНГ» на международном фестивале Almaty Animation Festival.

Фестиваль проходил в Алматы во второй раз при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В этом году в адрес фестиваля поступило более 250 проектов из 52 стран, в конкурсную программу прошло 80 мультфильмов.

«Сүппүт суруктар» («Потерянные письма») — 11-минутный короткометражный анимационный фильм, над которым 5 лет работал художник, иллюстратор и аниматор Александр Иннокентьев (псевдоним Кыһыҥҥы Ойуур).

История повествует о друзьях, случайно оказавшихся в альтернативной реальности. Бродя по руинам чужого мира, они обнаруживают, что вспоминают, учатся, мечтают, делятся историями и находят надежду в словах своих предков.

Премьера фильма состоялась в январе на кинофестивале коренных народов в Skábmagovat в Инари, Сапми (Финляндия).