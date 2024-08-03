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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Якутская лента «Сүппүт суруктар» признана лучшим анимационным фильмом Центральной Азии и СНГ

editor
By editor
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суппут суруктар

Якутский короткометражный мультфильм «Сүппүт суруктар» стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм Центральной Азии и СНГ» на международном фестивале Almaty Animation Festival.

Фестиваль проходил в Алматы во второй раз при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В этом году в адрес фестиваля поступило более 250 проектов из 52 стран, в конкурсную программу прошло 80 мультфильмов.
«Сүппүт суруктар» («Потерянные письма») — 11-минутный короткометражный анимационный фильм, над которым 5 лет работал художник, иллюстратор и аниматор Александр Иннокентьев (псевдоним Кыһыҥҥы Ойуур).

История повествует о друзьях, случайно оказавшихся в альтернативной реальности. Бродя по руинам чужого мира, они обнаруживают, что вспоминают, учатся, мечтают, делятся историями и находят надежду в словах своих предков.

Премьера фильма состоялась в январе на кинофестивале коренных народов в Skábmagovat в Инари, Сапми (Финляндия).

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