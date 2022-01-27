Юрий Ткаченко: «Музыкант − это очень сложная, непредсказуемая и нестабильная профессия, куда приходят только те, кто без этого жить не может»

В преддверии Юношеского международного конкурса имени П. И. Чайковского, который пройдёт с 30 апреля по 12 мая 2022 года в городах Москва и Чэнду (КНР) телеканал ТВ БРИКС выпускает серию эксклюзивных интервью, посвященную участникам, членам жюри и организаторам этого события. Главный приглашенный дирижёр Юношеского международного конкурса имени П. И. Чайковского Юрий Ткаченко рассказал телеканалу ТВ БРИКС о сути этого музыкального состязания, а также о востребованности профессии музыканта.

«Как любое явление Юношеский конкурс имени Чайковского эволюционирует, но, тем не менее, его основные параметры и положения остаются прежними. Объявляется его начало, собирается большое количество участников, которые потом играют первый и второй туры, а третий тур в обязательном порядке играется с оркестром среди тех, кто проходит первые два тура. Как правило, это 6-7 финалистов по каждой специальности. Благодаря тому, что они показывают на первых двух турах и на выступлениях с оркестром, будут заметны яркие дарования в той или иной специальности, которые затем между собой распределят призовые места. Само по себе конкурсное состязание сильно измениться не может, изменению подвержены только место и время. Самое главное, что не меняется − это внутренняя структура и установка, ведь жюри не обсуждает участников, за каждое исполнение они ставят баллы и то, сколько каждый из участников в итоге наберёт баллов, становится маркером для определения сильнейших. Большая беда многих конкурсов в том, что там ведутся обсуждения и на эмоциях решения принимаются не всегда самые оптимальные. Здесь же достигается максимальная объективность» − заявил Юрий Ткаченко.

«Мы следим за дальнейшей судьбой конкурсантов и лауреатов, потому что, каким бы большим он не казался, но круг музыкантов достаточно узкий, в особенности тех, кто занимается исполнительством в широком понимании этого слова. Очень многие из них становятся лауреатами взрослого конкура Чайковского. Вообще, юношеский конкурс − это такой этап, который даёт возможность исполнителям опробовать свои силы для дальнейшего участия во взрослом. Так, например, скрипач Айлен Притчин, один из победителей юношеского конкурса, стал лауреатом и взрослого. Есть ещё несколько похожих примеров. Это символично и правильно, что есть некая ступенчатость в развитии этих музыкантов» − рассказал главный приглашенный дирижёр Юношеского международного конкурса имени П. И. Чайковского в эксклюзивном интервью ТВ БРИКС.

«Это очень сложная, непредсказуемая и нестабильная профессия. В неё приходят только те, кто без этого жить не может. Вот я такой же человек, без музыки жить не могу и это так с раннего детства. Есть такая поговорка у дирижёров: «Дирижёров много, но дирижёров нет». Тоже самое можно сказать и про музыкантов. Во второе слово этой поговорки вкладывается понятие высочайшего профессионализма. Востребована специальность только в случае, если этот человек способен, а ещё лучше, если он одарён, правильно научен, самоотвержен, трудолюбив и скромен. Если человек много трудится, у него хорошие педагоги, хорошие музыкальные данные и талант, то он найдёт себе применение на каждом из этажей музыкальной жизни, потому что не все выходят на самый верх, да и не обязательно это. Кто-то должен учить, кто-то готовить средне специальное звено – это нормально и естественно» − отметил Юрий Ткаченко.

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