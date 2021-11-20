Журналистика и медиа в период пандемии COVID-19: Тринадцатые чтения прошли на журфаке МГУ

С 18 по 19 ноября на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прошли Тринадцатые международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации–2021». Организационными партнёрами выступили Международная ассоциация исследователей медиа и коммуникации (IAMCR), рабочая группа по изучению цифрового неравенства IAMCR, рабочая группа по изучению коммуникации в пост- и неоавторитарных обществах IAMCR, секция журналистского образования IAMCR, кафедра коммуникации UNESCO, Европейская ассоциация преподавателей журналистики, Центр журналистики в сфере глобальных рисков и Национальная ассоциация массмедиа исследователей (НАММИ).

Тема конференции в этом году – «Медиация социальных и индивидуальных практик в цифровом обществе: журналистика и коммуникация в эпоху неопределенности».

Открывая конференцию, глава организационного и программного комитетов, декан факультета журналистики МГУ, профессор, академик РАО Елена Леонидовна Вартанова отметила особую значимость исследований влияния пандемии на СМИ в глобальном контексте: «Все мы очень озабочены последствиями пандемии и связанной с ней неопределённостью, которая сопровождает нас во многих сферах жизни. Мы видим «Московские чтения» неотъемлемой частью международной академической сферы: с момента основания конференции в 2009 году в ней принимают участие ведущие мировые и отечественные исследователи медиа, что помогает сохранять и расширять научные связи, а также сообща преодолевать вызовы нового времени».

С приветственными словами к участникам конференции также обратились профессор Университета Хайдерабада (Индия), вице-президент Международной ассоциации исследователей массовой коммуникации Уша Раман и лектор Университета Вестминстера (Лондон, Великобритания), вице-президент Международной ассоциации исследователей массовой коммуникации Андреа Медрадо.

Конференция началась с пленарного заседания, модератором которого выступила руководитель отдела международного сотрудничества факультета журналистики МГУ Анна Александровна Гладкова. Вниманию участников доклады представили профессор медиаисследований Амстердамского университета Марк Дёзе («Жизнь в медиа»), профессор Университета Кардиффа Карин Вал-Йоргенсген («Журналистика в эпоху неопределённости: опыт издателей местной прессы во время пандемии коронавируса») и декан факультета журналистики МГУ, академик РАО профессор Елена Леонидовна Вартанова («Трансформация бизнес-моделей в эпоху неопределённости»).

В течение двух дней исследователи из разных уголков мира обсуждали вопросы развития журналистики и медиа в период пандемии COVID-19; новые факторы цифрового разрыва и цифрового неравенства, возникшие в условиях пандемии, с точки зрения журналистского образования; неравного доступа к информации; цифровой/социальной включенности, информационной безопасности и др.

В рамках конференции прошла специальная секция, посвященная 70-летию факультета журналистики МГУ и 75-летию журналистского образования в Московском университете. Участники рассказали об истории факультета, его современной структуре и новых образовательных программах, а также о существующих международных связях и перспективах наращивания взаимного обмена с зарубежными партнёрами.

Работу конференции завершило пленарное заседание, модератором которого выступила профессор Университета Хельсинки Катья Лехтисаари. На нём выступили профессор университета Пенсильвании (США) Виктор Пикард («Представляя пост-коммерческое будущее журналистики: общественный медиацентр») и Клаудиа Мелладо, профессор Папского католического университета Вальпараисо («Презентация себя в социальных медиа: цифровая культура журналиста в Твиттере и Инстаграм»).

Два дня работы «Московских чтений» объединили свыше двухсот ведущих мировых исследователей массмедиа из 30 стран мира, представивших свои доклады в рамках 28 тематических секций. Ввиду профилактики нераспространения коронавирусной инфекции мероприятие было организовано в гибридном очно-дистанционном формате на двух языках (русском и английском) с применением синхронного перевода пленарных заседаний и круглых столов.

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