Звездные гости и медийные персоны посетили открытие выставки #ArtПатрульНаСевер в Omelchenko Gallery

Андрей Малахов, Пьер Броше, Юрий Таманцев, Ирина Прохорова, Анастасия Смирнова, Николай Палажченко, Алексей Сергиенко, Ян Гинзбург, Никита Старушко, ELMAN, Jony, Andro и другие посетили открытие выставки #ArtПатрульНаСевер в Omelchenko Gallery.

16 февраля 2022 года, прошел вернисаж победителей конкурса #ArtПатрульНаСевер. Все 90 работ финалистов теперь представлены на выставке, которая пройдет с 17 февраля до 20 марта по адресу Староконюшенный переулок, 32. Конкурс был организован совместной инициативой Юрия Омельченко и Андрея Малахова с целью найти новых талантливых авторов в нашей огромной стране, предоставив им площадку для художественного высказывания сначала в Москве, а потом в первой частной некоммерческой институции в Мурманской области – ЦСИ «Сияние».

В столице свои работы представили 86 художников со всей России, среди которых Олег Эхо (Волгоград), Дмитрий Лучинин (Владивосток), Саша Соколов (Санкт-Петербург), Александр Менухов (Ягры), Анна Пряхина (Мурманск), Денис Козловский (Тамбов), Наталья Казакова (Екатеринбург), Тамара Шипицина (Волгоград), Алина Киселева (Урал) и другие.

Александр Менухов. Пейзаж моей Родины. Смешанная техника, 130х83 см

Тамара Шипицина. Помаши ручкой. Бумажная литография, линогравюра, диатипия, 70х70 см

Конкурс был вдохновлен появлением новой институции современного искусства в Заполярье — ЦСИ «Сияние» — основанного в 2020 году Андреем Малаховым. Основная цель конкурса — найти новых талантливых авторов в нашей огромной стране, предоставив им площадку для художественного высказывания. Тема конкурса — «Аутентика вашего города или региона» — призывает авторов сделать акцент на разнообразии их культурного бэкграунда. География конкурса получилась колоссальной: участвовали более тысячи художников от Владивостока до Калининграда. Выставка в Omelchenko gallery, объединившая работы художников, неравнодушных к культурной жизни Севера, позволяет беспрепятственно выстроить межрегиональный диалог в рамках одного выставочного пространства.

Глобализация уже давно стала для нас некой данностью, с последствиями которой приходится мириться и в искусстве. К примеру, архитектура городов на постсоветском пространстве настолько похожа, что, попав из одного города в другой, трудно заметить существенную разницу в их визуальных ландшафтах. В современном городе все более четко и системно проявляются понятия универсализма и интеркультурности. Художественные языки авторов из разных уголков России вынуждены мимикрировать под культуру мегаполисов, чтобы влиться в арт-рынок.

Когда даже искусство страдает от неумолимой силы глобализации и трансформируется под ее давлением, становится совершенно очевидно, что глобальные процессы требуют дополнительной свободы: новых площадок в регионах, новых инициатив со стороны лидеров арт-индустрии.

По мнению Юрия Омельченко, развивать искусство в Апатитах и привлекать туда пока неизвестных художников — это взаимная поддержка, прямой диалог между арт-институцией и художниками со всей России. У начинающих авторов будет возможность внести вклад в коллекцию активно растущей арт-институции ЦСИ «Сияние».

Евгения МЕЛЬНИКОВА

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