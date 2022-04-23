В наше время многие, если не говорят, то слышали о криптовалютах, децентрализованных сетях, электронных платежах и столь набирающую популярность у творческих людей NFT. Но, что же это такое?

Давайте начнем с того,

Что такое криптовалюта и децентрализованные сети?

Децентрализованная сеть – это сеть, в которой все участники равноправны по отношению друг к другу, а передача данных происходит, непосредственно от участника к участнику. Такие сети работают «поверх» обычной сети Интернет, используя её транспорт, протоколы, защиты, но, при этом добавляя свои механизмы передачи данных, криптографические протоколы, адреса участников сети и т.д.

Структура децентрализованной сети

Криптовалюта – особый вид данных, который имеет свойство платежного средства для оплаты товаров или услуг среди участников децентрализованной сети.

К криптовалютам относят Bitcoin, Etherium и множество других. В настоящее время известно более 4150 видов криптовалют с общей рыночной капитализацией более 300 млрд. долларов.

Что такое Bitcoin?

Bitcoin (от англ. bit — бит и coin — монета) — это одновременно электронное финансовое средство и пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций. Самое полное руководство по биткойн — https://cryptonisation.com/bitkoin-samoe-polnoe-rukovodstvo/.

Символ биткойна

Эти «монеты» существуют только в виде записей в реплицированной распределённой базе (так называемый блокчейн), в которой в общедоступном открытом (нешифрованном) виде хранятся все транзакции, с указанием специализированных биткойн-адресов отправителей / получателей, но без информации о реальном владельце этих адресов.

Интересно о криптовалютах и NFT рассказывает сайт https://cryptonisation.com .

Чем подкреплен Bitcoin?

Изначально в для биткойнов было заложено конечное количество «монет» которые можно добыть. При этом, утверждается, что ограничение эмиссии является защитой от инфляции, так как предполагается, что ограниченное предложение обеспечит тенденцию к росту курса валюты по отношению к традиционным мировым валютам. Это стимулирует спекулятивное накопление биткойнов.

В тоже время ограниченное количество биткойнов не является достаточным условием для гарантирования тенденции роста курса, так как ещё одним необходимым условием для этого является увеличение объёма предложения товаров и услуг за биткойны и сервисов, связанных с ним. То есть ценность биткойнов зависит еще и напрямую от объёма только тех товаров и услуг, которые можно будет за них приобрести.

Выводы

Единственной верной стоимостью биткоинов является их рыночная цена. Это является и недостатком из-за непредсказуемости курса, и преимуществом. Фактически биткойн подкреплены повышенной волатильностью, высоким курсом, что дает больше возможностей для спекуляции и крупного заработка в краткосрочной перспективе. Всё это делает криптовалюту привлекательной для заработка и дает шанс подняться в считанные дни. Вместе с тем – это укрепляет ее позиции, привлекает все больше инвестиций в заработке и в торговых операциях.

Плюсы:

Цифровые монеты невозможно подделать;

Значительный объем финансирования технологии Bitcoin, насчитывающий сотни миллионов долларов США, позволяет поддерживать систему обмена и торговли без материального подкрепления.

Минусы:

Биткойны — это не деньги в привычном нам смысле. Т.е. некие цифровые единицы — «фантики», не обеспеченные соразмерным по стоимости запасом золота;

Биткоины не привязаны к какой-либо стране, т.к. будет нарушен принцип децентрализации)

Дополнение

Что такое NFT

Изображения из NFT-коллекция Ситимобила к Дню святого Валентина

NFT — NFT (Non Fungible Token) или невзаимозаменяемый токен – технология, которая позволяет оцифровать взаимодействие с любыми виртуальными и физическими товарами. Иными словами, это цифровой сертификат, которым можно заверить любой цифровой товар: изображение, аудио, видеозапись. В нем содержится вся информация о товаре и подтверждает эксклюзивное право на владение им. Технология NFT позволяет токенизировать (перевести в блокчейн) не только произведения искусства, но и игровые предметы (скины, персонажи), кроме того, наличие токена подтверждает авторские права на любую интеллектуальную собственность. Что предоставляет возможность, на искусстве, которое существует в цифровом виде на серверах, хорошо зарабатывать.

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