Дима РУБИН: «Театр живого слова – провидение!»

Театру живого слова исполняется 3 года. Завершающим спектаклем сезона станет #МоноримМатери», который пройдёт в последнее воскресенье осени, 28 ноября 2021 года. Постановки театра общей темой объединяют артистов-поэтов с авторскими текстами. Мы узнали у режиссёра театра Димы Рубина об особенностях творческой мастерской и секретах закулисья.

– В декабре этого года театру исполнится 3 года. Какая основная цель его основания? Почему вы, человек состоявшийся в творческой жизни, решили его создать?

– Я позволю себе ответить — это провидение. Поскольку человек сам не решится на подобное. К тому же, я не верю, что есть состоявшиеся творчески люди. Любой творческий человек не только постоянно сомневающийся, но ищущий, творящий. Видимо, это и легло в основу создания театра. Случай.

Мы с сотрудниками Московского многофункционального культурного центра, нашей постоянной площадкой, решили объединить усилия, администрация ММКЦ предложила мне сделать поэтическую программу.

Смысл любого спектакля в том, что собираются очень разные артисты-поэты. Как по возрасту, так и по манере, подаче, написанию. И это архисложная задача — собрать их в одно театральное повествование. И это очень интересная задача — получить настолько разный взгляд на одно и то же событие. Склеивать разные стихи, склеивать разные жанры и форматы, чтобы зритель при этом услышал, нашел что-то свое.

За первый год мы выпустили более 35 новых представлений, выступили на многих московских площадках по различным поводам, сформировали труппу, объединили более 50 поэтов, и даже получили званий Ведущего творческого коллектива Москвы от Департамента культуры Москвы. Как это произошло? Мы просто много работали.

– Насколько сложно раскрыть актёра на сцене? Какие методы применяете как режиссёр?

– Я не знаю, насколько сложно кого-то раскрыть. Я это просто делаю. Потому что вижу, знаю, чувствую. Тому в помощь и собственный опыт более 15 лет на сцене, в том числе, больших театров и телеканалов, профессиональное образование и преподавательская деятельность. Актерское мастерство, публичное выступление, постановка, написание. Все это части, которые складываются в профессию. И я не только знаю основы школы, я пытаюсь видеть людей. Кому-то нужно на 10 сантиметров переставить ногу, и он уже читает как Бог. Кому-то нужно объяснить «зачем?». С кем-то просто поговорить.

Впрочем, это все самая обычная, рутинная, но настолько воодушевляющая работа режиссера и преподавателя. И все это есть в нашем любимом «Работа актера над собой» К.С. Станиславского. Школа: вот что главное.

– Театр живого слова – история некоммерческая. Как находите людей, готовых выступать и тратить своё время на искусство ради удовольствия? Что это за люди – актёры театра живого слова?

– Если переводить отношения в коммерческую плоскость, то необходимо выстраивать бизнес. А это значительно сложнее в наших реалиях.

Зато большое количество талантливых людей получают возможность делиться своим творчеством со сцены, а зрители знакомиться с современной поэзией и неизвестными талантами актеров. Изначально мы хотели объединить именно актеров, пишущих стихи: как Вы знаете, их много, такие имена как Высоцкий, Гафт, Филатов, и пр. И костяк состоит именно из актеров-поэтов.

В большинстве случаев все наши артисты активны в основном своем амплуа. Кто-то играет в других профессиональных театрах, кто-то снимается на ТВ, кто-то занят совершенно не творческой деятельностью, но в спектакле раскрывается по-своему.

К примеру, Алиса Толкачева — наш наиболее медийный персонаж — постоянный участник многих ТВ проектов, узнаваема и любима многими зрителями как на сцене, так и в социальных сетях, которые она активно ведет. А еще Алиса замечательный известный дизайнер собственной линии одежды.

Ирина Чернова действующая актриса театра и кино, руководитель детской театральной студии и Театра «Ы» в городе Домодедово, программный директор детского фестиваля «Мы сами снимем кино». А еще мы с Ириной частенько ездим по городам, где даем мастер-классы и выступаем членами жюри многих других фестивалей.

Виктория Цыпленкова — талантливый тележурналист, которая много знает о телевидении.

Талантливые люди, очень талантливые. И я рад, что во многих случаях благодаря Театру живого слова они нашли открыли новые вехи своей творческой жизни.

– Как выбираете темы для спектаклей?

– Темы для спектаклей #монорим и «Имена» определяются совместно с ММКЦ. Мы чаще всего привязываемся к актуальным датам.

Но… и это очень важно, нас это никак не ограничивает. По крайней мере я стараюсь так думать и даю полную свободу в написании материала поэтам. Ведь, к примеру, #МоноримУчителю — это про что? В нашем спектакле не прозвучало ни одного слова «учитель». Потому что мы все давно закончили школы, и для нас менее актуальны «белые банты и первый звонок». Зато каждый воспринимает слово «учитель» по-своему. И вот об этом мы говорим. Все многообразие представлений по теме и ложится в сюжет.

– Зритель благодарит?

– Зритель всегда радушно принимает наши постановки.

Для меня всегда тайна, почему зрители нас встречают аплодисментами, которые не смолкают в течение всего спектакля, практически каждое произведение зритель принимает благодарно. И конечно же, на поклоне наши артистки получают заслуженные цветы. Театральные традиции живы, и мы благодарны нашим зрителям, которые приходят в наш Театр, как и в любой другой, и приносят с собой и традиции, и цветы.

– Какие новые площадки хотите покорить? Дальнейшие планы?

– Безусловно, что мы хотим встать на площадку в центре Москвы. Это важное условие для зрительского внимания. Транспортное удобство. И лично мне хочется реализовать федеральный проект, с которым я живу уже около 2 лет. Это попытка читать стихи о том, что болит сейчас у людей. Что-то противопоставить информационному шуму — человечность.

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